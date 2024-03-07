Графики отключения света будут публиковать в соцсетях. Где посмотреть

Графики краткосрочных разгрузочных отключений будут публиковаться на официальных сайтах предприятий электрических сетей в социальных сетях, а также в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Официальные страницы:

Бишкекское предприятие электрических сетей — http://bipes.nesk.kg;

Джалал-Абадское предприятие электрических сетей — http://jpes.nesk.kg;

Иссык-Кульское предприятие электрических сетей — http://ipes.nesk.kg;

Нарынское предприятие электрических сетей — http://npes.nesk.kg;

Ошское предприятие электрических сетей — http://oshpes.nesk.kg;

Таласское предприятие электрических сетей — http://tpes.nesk.kg;

Чуйское предприятие электрических сетей — http://chupes.nesk.kg.

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В министерстве призывают потребителей с пониманием отнестись к ситуации и бережно относиться к электроэнергии, не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов, особенно в часы максимальных нагрузок.

По всем вопросам электроснабжения работает круглосуточный кол-центр ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» по номерам: 105; 1209; +996772001209; +996702001209; +996556001209 (WhatsApp).