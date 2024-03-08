Пришла пора прощаться с зимой и многослойной теплой одеждой и задуматься о модных трендах наступившей весны. В новом сезоне стилисты и дизайнеры предлагают множество интересных идей и образов. Они отмечают, что сейчас в тренде элегантность, женственность, современная интерпретация образов 1990-х годов и воздушные ткани. Но кое-что из прошлых сезонов все же останется актуальным.
Имидж-стилист Алтынай Базаркулова рассказала 24.kg, что носить весной и летом 2024 года и какие цвета станут главными трендами предстоящего сезона.
Old мoney – внедряем «тихую» роскошь в свою жизнь
Среди модных трендов на яркие оттенки, принты и оверсайз затесался непривычный Old money — тренд на «тихую» роскошь.
Он зародился во времена Людовика XIV, когда появились прогулочные дорожки и аристократия начала выходить в свет.
Old money («старые деньги») — это термин, который обычно используют для описания элегантного и роскошного стиля, ассоциируемого с высшим обществом, состоятельными семьями и аристократией.
«Этот стиль часто характеризуется классическими и консервативными элементами, которые подчеркивают изысканность и респектабельность», — заметила Алтынай Базаркулова.
По ее словам, это тренд на сдержанность, который только набирает обороты.
Стилист отметила ключевые черты стиля old money:
— классические ткани (кашемир, шелк, шерсть, хлопок);
— минимализм (лаконичный крой);
— нейтральные цвета;
— элегантные украшения.
В этом году отдают предпочтение бежевому, белому, светло-коричневому, молочному цветам. Разбавить палитру рекомендуют благородными темными — черным, синим, глубоким зеленым или голубым.
Также оld money отличают качественные натуральные материалы. Для такого образа предпочтение стоит отдать плотным тканям и натуральному составу. Шерсть, шелк, хлопок и премиальный трикотаж — лучшие союзники.
Тренд на носки и гольфы
Еще несколько лет назад сочетать носки с туфлями считалось моветоном. Однако сегодня, рассказывает Алтынай Базаркулова, носки и гольфы в центре внимания модниц.
«Этот тренд точно появится в моем и гардеробе многих девушек. Самое важное — надеть носки с любым видом обуви. Очень много вариантов стилизации носков с босоножками или балетками. Носочки обязательно должны быть высокими и полупрозрачными. Особенно красиво они будут смотреться, если вы подберете их в тон обуви», — подчеркнула она.
Модные эксперты рекомендуют при создании образа обращать внимание на плотность носков, подбирать правильную длину и не бояться экспериментировать с цветовой палитрой и принтами.
Рубашки белого цвета
Одним из актуальных трендов сезона станет базовая белая рубашка. Стилист отмечает, что с ней можно создать невероятно выразительные образы.
В приоритете модели прямого кроя. Они отлично сочетаются с классическими и широкими брюками, джинсами и юбками.
«Это классный и самый доступный вариант быть стильной этой весной и летом. В сочетании с голубым белый цвет рубашки будет выглядеть еще свежее. Несмотря на то что красный либо темно-красный — это больше осенние цвета, летом дизайнеры предлагают носить оттенки красного хотя бы в аксессуарах: сумках, носочках или обуви», — сказала Алтынай Базаркулова.
Office core
Одним из основных трендов весны-лета 2024 года станет также тренд оffice core. Это интерпретация классического делового стиля в более современном понимании.
Особенность — мягкий свободный крой по сравнению со строгим костюмом. Обязательно используются галстуки и рубашки. Стилисты подчеркивают, что в таком образе можно и в офис, и просто на прогулку.
Главные элементы популярной эстетики:
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структурированные костюмы;
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рубашки;
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острые воротнички;
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удлиненные манжеты;
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галстуки;
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большие сумки геометрических форм;
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тренчи и пальто.
«Наряд в стиле оffice core необязательно надевать исключительно на работу. Подобные образы подойдут как для прогулки по парку, так и для встречи с друзьями в кафе. Этот тренд включает в основном черный и белый цвета, которые легко сочетаются с любыми другими элементами образа», — рассказала имидж-стилист.
Она заметила: именно бренды вроде MIU MIU и PRADA показали, как можно осмысленно и свежо взглянуть на деловой стиль. Они добавили нотку современности и игривости в классические силуэты, сделав их идеальными не только для офиса, но и жизни.
Тренд на шорты, капри, бермуды
Шорты, капри и бермуды также будут актуальными в предстоящем сезоне.
«Если вы хотите купить самую трендовую вещь на весну-лето этого года, советую приглядеться к шортам и бермудам. Сегодня носить бермуды или шорты можно не только с футболкой, но и с блейзерами и рубашками. Это базовая вещь, поэтому универсальность и функциональность, которые ее характеризуют, заставят ее идеально сочетаться с бесчисленным количеством одежды в гардеробе», — говорит Алтынай Базаркулова.
С чем можно носить шорты:
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пиджаки и жакеты;
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блузки;
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футболки;
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топы-бра;
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короткие кроп-топы;
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джинсовки;
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кожаные куртки;
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рубашки;
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летние свитера;
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летние короткие толстовки;
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летние свитшоты;
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боди.
Для тех, кто хочет выделиться, стилист советует присмотреться к велосипедкам. Это шорты из 90-х, которые набирают популярность в 2024 году. Они удобны в носке, облегчают передвижение в течение дня. Их можно носить как с женственными блузками, так и с простыми футболками, в зависимости от случая и настроения.
Главные цветовые тренды весна/лето
Peach Fuzz
Самым популярным цветом в этом сезоне и в целом в этом году,по версии Pantone, станет персиковый — Peach Fuzz. Он отражает чувство ностальгии и одновременно желание принять позитивные перемены.
Глубокий синий и мягкий голубой
Эксперты отмечают, что они подчеркнут черты лица и фигуры и вдохнут свежести в образ. Доминируют мягкие оттенки — пудровый голубой и пудровый синий.
Вишнево-красный
Насыщенный, летне-осенний цвет придаст красок образу. Такие бренды, как Gucci и AKNVAS, включили темно-красные кожаные юбки в свои коллекции весна/лето — 2024, а Chloé показала, насколько мощной может быть красная кожа как аксессуар.
Мягкий розовый
Был популярен в 2015-2016 годах. Тогда Millennial pink заполонил не только образы, но и интерьер. В этом году оттенок вновь в тренде.
Металлик
Остается модным несколько лет подряд. Если в прошлом сезоне он был очень популярен в обуви и аксессуарах, то в 2024-м можно ожидать металлические образы с головы до ног.
Фисташковый и насыщенный зеленый
2024-й — год Деревянного Зеленого дракона, поэтому вполне ожидаемым является появление зеленых тонов в образах. Мягкий фисташковый придаст свежести весной и летом, а насыщенный зеленый акцентируется в образе в пасмурную и прохладную погоду.
Сиреневый
Был в тренде прошлым летом и останется в этом году. Оттенок не сезонный, а значит его можно носить круглый год.
Канареечно-желтый
Яркий оттенок желтого. По словам экспертов, можно сделать его центром образа или добавить желтый к желтому, чтобы создать монохроматический вид.
Рекомендации стилистов
Алтынай Базаркулова отмечает, что это далеко не весь список трендов на весну-лето — 2024. Она советует формировать гардероб, исходя из личных требований, сферы деятельности и образа жизни.
Не стоит слепо следовать трендам, потому что это может исказить вашу индивидуальность. Надо лишь следить за ними и дозированно внедрять в свой гардероб лишь те тренды, которые выражают вашу личность.Алтынай Базаркулова
Она добавила, что одежда может быть способом выразить свои индивидуальность, вкус, убеждения и настроение. Хороший стиль позволяет людям чувствовать себя комфортно и уверенно, а также показать свою уникальность.
«Немаловажно быть в курсе трендов, которые добавляют стилю так называемую изюминку либо делают ваш образ уникальным, не похожим на других», — заключила Алтынай Базаркулова.