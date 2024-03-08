Фото из интернета. В моде в этом сезоне и шорты и гольфы

Пришла пора прощаться с зимой и многослойной теплой одеждой и задуматься о модных трендах наступившей весны. В новом сезоне стилисты и дизайнеры предлагают множество интересных идей и образов. Они отмечают, что сейчас в тренде элегантность, женственность, современная интерпретация образов 1990-х годов и воздушные ткани. Но кое-что из прошлых сезонов все же останется актуальным.

Имидж-стилист Алтынай Базаркулова рассказала 24.kg, что носить весной и летом 2024 года и какие цвета станут главными трендами предстоящего сезона.

Old мoney – внедряем «тихую» роскошь в свою жизнь

Среди модных трендов на яркие оттенки, принты и оверсайз затесался непривычный Old money — тренд на «тихую» роскошь.

Он зародился во времена Людовика XIV, когда появились прогулочные дорожки и аристократия начала выходить в свет.

Old money («старые деньги») — это термин, который обычно используют для описания элегантного и роскошного стиля, ассоциируемого с высшим обществом, состоятельными семьями и аристократией.

«Этот стиль часто характеризуется классическими и консервативными элементами, которые подчеркивают изысканность и респектабельность», — заметила Алтынай Базаркулова.

По ее словам, это тренд на сдержанность, который только набирает обороты.

Стилист отметила ключевые черты стиля old money: — классические ткани (кашемир, шелк, шерсть, хлопок); — минимализм (лаконичный крой); — нейтральные цвета; — элегантные украшения.

В этом году отдают предпочтение бежевому, белому, светло-коричневому, молочному цветам. Разбавить палитру рекомендуют благородными темными — черным, синим, глубоким зеленым или голубым.

Также оld money отличают качественные натуральные материалы. Для такого образа предпочтение стоит отдать плотным тканям и натуральному составу. Шерсть, шелк, хлопок и премиальный трикотаж — лучшие союзники.

Тренд на носки и гольфы

Еще несколько лет назад сочетать носки с туфлями считалось моветоном. Однако сегодня, рассказывает Алтынай Базаркулова, носки и гольфы в центре внимания модниц.

«Этот тренд точно появится в моем и гардеробе многих девушек. Самое важное — надеть носки с любым видом обуви. Очень много вариантов стилизации носков с босоножками или балетками. Носочки обязательно должны быть высокими и полупрозрачными. Особенно красиво они будут смотреться, если вы подберете их в тон обуви», — подчеркнула она.

Модные эксперты рекомендуют при создании образа обращать внимание на плотность носков, подбирать правильную длину и не бояться экспериментировать с цветовой палитрой и принтами.

Рубашки белого цвета

Одним из актуальных трендов сезона станет базовая белая рубашка. Стилист отмечает, что с ней можно создать невероятно выразительные образы.

В приоритете модели прямого кроя. Они отлично сочетаются с классическими и широкими брюками, джинсами и юбками.

«Это классный и самый доступный вариант быть стильной этой весной и летом. В сочетании с голубым белый цвет рубашки будет выглядеть еще свежее. Несмотря на то что красный либо темно-красный — это больше осенние цвета, летом дизайнеры предлагают носить оттенки красного хотя бы в аксессуарах: сумках, носочках или обуви», — сказала Алтынай Базаркулова.

Office core

Одним из основных трендов весны-лета 2024 года станет также тренд оffice core. Это интерпретация классического делового стиля в более современном понимании.

Особенность — мягкий свободный крой по сравнению со строгим костюмом. Обязательно используются галстуки и рубашки. Стилисты подчеркивают, что в таком образе можно и в офис, и просто на прогулку.

Главные элементы популярной эстетики: структурированные костюмы;

рубашки;

острые воротнички;

удлиненные манжеты;

галстуки;

большие сумки геометрических форм;

тренчи и пальто.

«Наряд в стиле оffice core необязательно надевать исключительно на работу. Подобные образы подойдут как для прогулки по парку, так и для встречи с друзьями в кафе. Этот тренд включает в основном черный и белый цвета, которые легко сочетаются с любыми другими элементами образа», — рассказала имидж-стилист.

Она заметила: именно бренды вроде MIU MIU и PRADA показали, как можно осмысленно и свежо взглянуть на деловой стиль. Они добавили нотку современности и игривости в классические силуэты, сделав их идеальными не только для офиса, но и жизни.

Тренд на шорты, капри, бермуды

Шорты, капри и бермуды также будут актуальными в предстоящем сезоне.

«Если вы хотите купить самую трендовую вещь на весну-лето этого года, советую приглядеться к шортам и бермудам. Сегодня носить бермуды или шорты можно не только с футболкой, но и с блейзерами и рубашками. Это базовая вещь, поэтому универсальность и функциональность, которые ее характеризуют, заставят ее идеально сочетаться с бесчисленным количеством одежды в гардеробе», — говорит Алтынай Базаркулова.

С чем можно носить шорты: пиджаки и жакеты;

блузки;

футболки;

топы-бра;

короткие кроп-топы;

джинсовки;

кожаные куртки;

рубашки;

летние свитера;

летние короткие толстовки;

летние свитшоты;

боди.

Для тех, кто хочет выделиться, стилист советует присмотреться к велосипедкам. Это шорты из 90-х, которые набирают популярность в 2024 году. Они удобны в носке, облегчают передвижение в течение дня. Их можно носить как с женственными блузками, так и с простыми футболками, в зависимости от случая и настроения.

Главные цветовые тренды весна/лето

Peach Fuzz

Самым популярным цветом в этом сезоне и в целом в этом году,по версии Pantone, станет персиковый — Peach Fuzz. Он отражает чувство ностальгии и одновременно желание принять позитивные перемены.

Глубокий синий и мягкий голубой

Эксперты отмечают, что они подчеркнут черты лица и фигуры и вдохнут свежести в образ. Доминируют мягкие оттенки — пудровый голубой и пудровый синий.

Вишнево-красный

Насыщенный, летне-осенний цвет придаст красок образу. Такие бренды, как Gucci и AKNVAS, включили темно-красные кожаные юбки в свои коллекции весна/лето — 2024, а Chloé показала, насколько мощной может быть красная кожа как аксессуар.

Мягкий розовый

Был популярен в 2015-2016 годах. Тогда Millennial pink заполонил не только образы, но и интерьер. В этом году оттенок вновь в тренде.

Металлик

Остается модным несколько лет подряд. Если в прошлом сезоне он был очень популярен в обуви и аксессуарах, то в 2024-м можно ожидать металлические образы с головы до ног.

Фисташковый и насыщенный зеленый

2024-й — год Деревянного Зеленого дракона, поэтому вполне ожидаемым является появление зеленых тонов в образах. Мягкий фисташковый придаст свежести весной и летом, а насыщенный зеленый акцентируется в образе в пасмурную и прохладную погоду.

Сиреневый

Был в тренде прошлым летом и останется в этом году. Оттенок не сезонный, а значит его можно носить круглый год.

Канареечно-желтый

Яркий оттенок желтого. По словам экспертов, можно сделать его центром образа или добавить желтый к желтому, чтобы создать монохроматический вид.

Рекомендации стилистов

Алтынай Базаркулова отмечает, что это далеко не весь список трендов на весну-лето — 2024. Она советует формировать гардероб, исходя из личных требований, сферы деятельности и образа жизни.

Не стоит слепо следовать трендам, потому что это может исказить вашу индивидуальность. Надо лишь следить за ними и дозированно внедрять в свой гардероб лишь те тренды, которые выражают вашу личность. Алтынай Базаркулова

Она добавила, что одежда может быть способом выразить свои индивидуальность, вкус, убеждения и настроение. Хороший стиль позволяет людям чувствовать себя комфортно и уверенно, а также показать свою уникальность.

«Немаловажно быть в курсе трендов, которые добавляют стилю так называемую изюминку либо делают ваш образ уникальным, не похожим на других», — заключила Алтынай Базаркулова.