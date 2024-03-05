Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы обеспечить соблюдение прав людей c психиатрическими расстройствами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы института омбудсмена. Акыйкатчи КР Джамиля Джаманбаева

По ее данным, сотрудники института омбудсмена в Кадамджайском психоневрологическом социальном стационарном учреждении выявили 19 человек, у которых нет паспортов.

«Мониторинги проводили для предотвращения жестоких и бесчеловечных видов обращения или лечения, а также для предоставления юридической помощи гражданам. По итогам выявлены 19 человек без паспортов. Из них 15 мужчин, 4 женщины. Среди них были постояльцы, которые находятся в учреждении много лет и не знают свои данные. Имена пациентов были записаны с их слов», — говорится в сообщении.

У 11 человек нет даже свидетельств и справок о рождении. В момент подготовки материала одному из 19 человек выдали паспорт.

Всего в подведомственных психоневрологических социальных стационарных учреждениях, по официальным данным, у 142 постояльцев отсутствуют паспорта.

«В свою очередь, такие постояльцы из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, не могут реализовать свои социально-экономические и иные гражданские права», — сообщили ведомстве.

Акыйкатчи призывает государственные органы обеспечить соблюдение их прав согласно Всеобщей декларации прав человека, а также национальному законодательству.