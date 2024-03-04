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Общество

В США в автомобильной аварии погибли два кыргызстанца

В США в автоаварии погибли два кыргызстанца. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел.

По данным посольства Кыргызской Республики в США, в результате дорожно-транспортного происшествия на скоростном шоссе в Филадельфии (штат Пенсильвания) скончались двое граждан КР. Загранучреждением установлены личности погибших, поддерживается оперативная связь с их родственниками.

В настоящее время посольство проводит соответствующую работу по выяснению всех обстоятельств происшествия, а также прорабатывается вопрос о доставке тел погибших на родину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288192/
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