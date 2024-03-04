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Общество

В Джалал-Абаде открыли новое здание областной детской больницы

В Джалал-Абаде открыли новое здание областной детской больницы. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, строительство профинансировано по линии общественного благотворительного фонда «Ассанабил».

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул на церемонии открытия, что охрана здоровья матери и ребенка является приоритетом в работе правительства и ведомства, а благодаря поддержке президента Садыра Жапарова и заместителя председателя кабмина Камчыбека Ташиева в Джалал-Абадской возводят ряд объектов организаций здравоохранения, которые долгие годы стояли незавершенными из-за недостатка финансовых средств.

пресс-центра Минздрава
Фото пресс-центра Минздрава. Новое здание Джалал-Абадской областной детской больницы

«Сегодня мы стали свидетелями открытия здания областной детской больницы, где смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь дети из всех районов Джалал-Абадской области. Если население региона составляет 1 миллион 300 тысяч человек, из них 48 тысяч 786 (или 33,7 процента) — это дети до 14 лет. Я верю, что это современное здание и медицинское оборудование окажут большую помощь в повышении качества медицинских услуг детскому населению», — сказал министр.

Алымкадыр Бейшеналиев выразил глубокую благодарность фонду «Ассанабил» за строительство специализированной детской больницы, обеспечив всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью.

Строительство детского стационара начали в 2022-м. В новом здании расположены хирургическое отделение на 25 коек, отделение травматологии на 20 коек и отделение краткосрочного пребывания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288157/
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