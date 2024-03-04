США продлили срок действия виз для граждан Кыргызстана до десяти лет

США продлили срок действия новых туристических и деловых виз, выдаваемых гражданам Кыргызской Республики, с пяти до десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане.

Кроме того, отменена взаимная плата $20 за подачу заявлений на получение визы B1, B2 и B1/B2 для владельцев паспортов КР.

«Эти изменения, которые принесут пользу тысячам путешественников из Кыргызстана, демонстрируют важность, которую США придают облегчению путешествий и углублению связей между американским и кыргызским народами», — отметили в пресс-службе.

Новый десятилетний срок действия применяется к визам B1, B2 и B1/B2, выданным начиная с 4 марта 2024 года. Новшество не имеет обратной силы для ранее выданных виз, а изменения срока действия и взаимности применяются только к указанным категориям виз. Этим летом ожидается дальнейшее улучшение консульских услуг.