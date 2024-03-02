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Общество

Выселение из многоэтажки. Мэрия предлагает отдельным жителям альтернативу

Мэрия Бишкека предлагает жителям объекта по улице Суеркулова, 16/1, альтернативные варианты. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, речь идет о квартирах для временного проживания. «Это отдельная категория граждан (сироты, многодетные семьи, ЛОВЗ, семьи с новорожденными детьми). Однако они отказались», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что 1 марта в здании отключили электричество и водоснабжение. Это сделано потому, что в настоящее время 9-этажный объект (69 офисных помещений) эксплуатируется незаконно.

«Идут судебные разбирательства по факту незаконного проживания в здании, застройщиком которого является ОсОО «Нур Жаннат ЛТД». В отношении директора ОсОО «Квартал Строй» Талиповой А., (подрядчик) возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи торговых площадей ОсОО «Нур-Жаннат ЛТД», — сообщили в мэрии.

Напомним, вчера в Бишкеке пытались выселить жильцов из дома возле Орто-Сайского рынка.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288097/
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