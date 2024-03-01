В Бишкеке пытаются выселить жильцов из дома возле Орто-Сайского рынка. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, рядом со зданием много милиции, стоит пожарная машина.

Ранее в мэрии сообщили, что эксплуатация здания ведется самовольно. В начале февраля Городское управление по архитектурно-строительному контролю по Бишкеку направило жителям уведомления относительно освобождения объекта до 1 марта.

«По информации бишкекского филиала службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства, зарегистрировано право муниципальной собственности столицы на земельный участок площадью 0,151 гектара (для бизнес- и торгового центра). Первый этаж, а также половина со 2-го по 4-й этаж, где расположено 24 помещения, приспособлен для коммерческой продажи. С 5-го по 9-й этаж построено 45 офисных помещений. На сегодня во всех 69 помещениях проживают люди, то есть используют объект как жилой дом», — отметили в муниципалитете.

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Там добавили, что, согласно договору аренды земельного участка от 25 февраля 2016 года, земля площадью 0,121 гектара предоставлена ОсОО «Арабская Инвестиционная Компания» во временное пользование, сроком на 49 лет, под проектирование и строительство торгового комплекса на улице Суеркулова, 16/1.

Фирмой разработаны архитектурно-планировочные условия от 13 декабря 2016-го на разработку проекта «Семиэтажный торговый центр на улице Суеркулова». 27 февраля 2017 года подготовлено дополнение к АПУ в части указания этажей.

Кроме того, выданы инженерно-технические условия от 4 марта 2017-го на разработку проекта инженерных сетей к девятиэтажному торговому комплексу.

В 2018 году ОсОО «Арабская Инвестиционная Компания» на основании приказа Министерства юстиции КР переименовано в ОсОО «Нур-Жаннат ЛТД».

Жители утверждают, что они покупали эти квартиры у ОсОО «Квартал Строй». Ранее в отношении компании возбуждали уголовное дело по факту незаконной продажи торговых площадей ОсОО «Нур-Жаннат».