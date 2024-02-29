Обыск в 24.kg. Суд отказал в доступе сотрудников в офис

В Бишкекском городском суде проходит заседание по апелляционной жалобе руководства информационного агентства 24.kg на отказ в удовлетворении ходатайства, принятого старшим следователем по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрланом Акынбековым, о допуске к опечатанному офису редакции. Ранее Первомайский районный суд отказал в ее удовлетворении.

Адвокат Нурбек Сыдыков отметил, что Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено такое процессуальное действие, как опечатывание. Он добавил, что во время обыска в редакции изъяли все, что можно было. Запрета на деятельность редакции нет. Агентство продолжает работать. Но недопуск в помещение затрудняет работу журналистов по распространению общественно важной информации.

Адвокат добавил, что помещение находится в аренде и 24.kg продолжает оплачивать ее и, соответственно, несет финансовые потери.

Выступление старшего следователя ГКНБ суд заслушал в закрытом режиме.

В итоге суд отказал в удовлетворении жалобы 24.kg.

Напомним, 15 января сотрудники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.