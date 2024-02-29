24.kg опротестовало отказ следователя в допуске в офис

В Бишкекском городском суде проходит заседание по апелляционной жалобе руководства информационного агентства 24.kg на отказ в удовлетворении ходатайства, принятого старшим следователем по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрланом Акынбековым, о допуске к опечатанному офису редакции. Ранее Первомайский районный суд отказал в ее удовлетворении.

В начале заседания следователь подал ходатайство о рассмотрении жалобы в закрытом режиме. Он напомнил, что вынесено постановление о неразглашении, которое не отменено ни прокуратурой, ни следственным судьей.

Адвокат 24.kg Нурбек Сыдыков отметил, что постановление о неразглашении вынесено в рамках отобрания подписки у допрашиваемых лиц, чтобы они по выходу с допроса не разглашали данные.

«Это касается материалов уголовного дела, существа уголовного дела. Жалоба же касается отказа в доступе в помещение. Оно просто опечатано, и в этом можно проехать и убедиться. Мы рассматриваем только этот вопрос и не касаемся сути уголовного дела, а только действий следствия. Все, что можно изъять, изъято, в чем тогда целесообразность не допускать в офис?» — сказал он.

Прокурор поддержал ходатайство следователя.

Один из судей поинтересовался у старшего следователя ГКНБ, будет ли тот ссылаться на материалы уголовного дела. Эрлан Акынбеков ответил положительно, добавив, что следствие еще идет.

Судебная коллегия удовлетворила ходатайство частично — в части выступления старшего следователя и материалов судебного дела — в закрытом режиме.

Напомним, 15 января сотрудники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.