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Общество

На улице Асаналиева в Бишкеке начали демонтировать гаражи

На территории гаражного кооператива «Гаражный № 27а» на улице Асаналиева, 12, начали демонтаж 108 гаражей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, убирают гаражи из-за того, что они мешают строительству путепровода по улице Бакаева от улицы Толстого до Боконбаева через железную дорогу.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Снос гаражей

«15 февраля МП «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» расторгнут договор аренды предоставления стояночных мест с ГК «Гаражный № 27а». 16 февраля выданы уведомления об освобождении муниципальной земли в добровольном порядке в течение пяти календарных дней», — сообщили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287716/
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