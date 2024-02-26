Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте

Эта рабочая неделя для кыргызстанцев, работающих по пятидневной рабочей неделе будет длиннее. Суббота, 2 марта, для них будет рабочей. Но в целом в марте будет больше выходных дней.

Напомним, Международный женский день 8 Марта в Кыргызстане официально является праздничным нерабочим днем. В этом году он выпадает на пятницу, затем следуют выходные дни — суббота и воскресенье.

Также на Нооруз будут длинные выходные — с 21 марта по 24 марта. Но при этом, согласно постановлению кабмина о переносе выходных, 22 марта (пятница) позже придется отработать — 8 апреля.

