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Общество

Часть дороги Казарман — Акталчат закрыли. Водителям предложили объезд

Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями автодорога Казарман — Акталчат с 44-го по 99-й километр закрыта. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что водители могут проехать этот участок в объезд по альтернативной трассе север — юг.

На перевале Сөөк автодороги Барскоон — Ак-Шыйрак наблюдается снежная пурга. Ведутся работы по расчистке дороги от снега и подсыпке инертными материалами, проезд открыт.

На перевале Өтмөк на некоторых участках образовались снежные заносы. Сейчас работники ДЭП № 36 ведут работы по их расчистке с проезжей части и подсыпке соляно-песчаной смесью, проезд открыт.

На перевале Чон-Ашуу дорога открыта в одну полосу после расчистки сошедших снежных лавин. Ведутся работы по расчистке трассы от снега, расширению трассы и подсыпке инертными противоскользящими материалами.

Продолжаются работы по расширению автодорог Боз — Учук, Шахта — Жыргалан.

«Аналогичные работы по зимнему содержанию проводятся на перевалах Долон, Кызыл-Бель, Кок-Бель, Тоо-Ашуу, Чыйырчык, Чапчыма и других», — рассказали в Минтрансе.

Как сообщает Гидрометеорологическая служба, местами в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях сегодня снег, в Чуйской и Таласской областях без осадков. Местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица.

«Призываем автомобилистов, проезжающих через горные районы и перевалы, иметь при себе лопаты и цепи противоскольжения, а также строго соблюдать Правила дорожного движения, в частности не выезжать на встречную полосу и не мешать работе снегоуборочной техники», — обратились в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287565/
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