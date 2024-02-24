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Общество

Частный аппарат впервые совершил успешную посадку на Луну

Американский космический аппарат Nova-C, который также называют Odysseus («Одиссей»), достиг поверхности Луны. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в соцсети X.

«Впервые со времен «Аполлона» на Луне работают новые научные инструменты NASA и технические демонстрации», — отметили в управлении.

На борту разработанного американской компанией Intuitive Machines аппарата приборы для сбора данных о лунной поверхности и окружающей среде. Прилунившись, модуль передал один слабый сигнал, несмотря на усилия диспетчеров установить с ним лучший контакт.

Аппарат приземлился в районе кратера Малаперт А в 300 километрах от Южного полюса Луны.

Частная миссия IM-1 стартовала 15 февраля. Модуль Nova-C, запущенный ракетой-носителем «Фалькон-9», успешно вышел на траекторию перелета, выполнив два маневра коррекции траектории. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287524/
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