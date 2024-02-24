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Общество

С религиозными деятелями Бишкека и Чуйской области обсудили вакцинацию от кори

Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации при поддержке Красного Полумесяца Кыргызстана провел серию круглых столов по вопросам вакцинации против кори для религиозных лидеров Бишкека и Чуйской области. Об этом сообщили в центре.

По его данным, мероприятия проведены для обсуждения и преодоления возможных религиозных и этических барьеров, связанных с иммунизацией.

Во время круглых столов представлены актуальные факты и медицинские сведения о вакцинации, включая ее эффективность, безопасность и важность для общества. Специалисты РЦУЗиМК ответили на поставленные вопросы о составе и процессе разработки используемой в стране вакцины.

«Отсутствие компонентов, запрещенных исламом, по признанию участников встреч, является главным аргументом для ее рекомендации к использованию в мусульманском сообществе», — отметили в центре.

В РЦУЗиМК подчеркнули, что роль религиозных лидеров очень важна в просвещении общества и формировании правильной информации о вакцинации, основанной на достоверных научных данных.

Напомним, с начала года в стране зарегистрировано более 3,5 тысячи случаев кори. Активная циркуляция вируса идет в Бишкеке, Чуйской, а также в Джалал-Абадской областях. Высокий рост заболеваемости на этих территориях связан с организованными очагами, где происходит инфицирование восприимчивых лиц среди контактных. Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287508/
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