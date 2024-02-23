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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Закон об иноагентах нарушает обязательства Кыргызстана как члена Совета ООН

Международная правозащитная организация Human Rights Watch отреагировала на принятие во втором чтении поправок в Закон «О НКО», инициированных Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве).

В соцсети Х (Twitter) директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон написал: организация глубоко обеспокоена тем, что законопроект об «иностранных представителях» был принят во втором чтении в парламенте Кыргызстана.

Законопроект нарушает обязательства КР, так же, как члена Совета ООН по правам человека, в области защиты прав граждан.

Хью Уильямсон

Он также отметил, что документ ограничивает деятельность неправительственных групп, например, в сферах социальных услуг и соцобеспечения, образования, а также позволяет властям налагать санкции на НПО за нечетко определенную «политическую деятельность».

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«Группы гражданского общества играют законную роль в обществе и не должны подвергаться стигматизации», — написал директор Human Rights Watch.

HRW призывает парламент Кыргызстана отказаться от разработки законопроекта и начать конструктивный диалог с НПО по вопросам прозрачности и управления.

Накануне депутаты во втором чтении приняли изменения в Закон «О НКО». За проголосовали 64 парламентария, против — 5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287493/
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