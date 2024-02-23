В Бишкеке еще семь маршрутных линий заменят автобусными. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, в результате проверок, которые проводит департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, выявлены нарушения со стороны руководителей некоторых частных и муниципальных фирм-перевозчиков.

Уточняется, что водители маршруток сорвали график выхода на линии, оставив бишкекчан без общественного транспорта в необходимом объеме.

За срыв работы и нарушение условий деятельности компании получили уведомление о расторжении договора на аренду линии в одностороннем порядке — ОАО «Акжолтой, ОсОО «Ника Плюс», ОсОО «Спейсталс» и МП «УПП».

С линий снимут 120 бусов. В течение месяца вместо них на маршруты выделят новые автобусы.