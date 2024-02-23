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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

«Репортеры без границ»: Закон об иноагентах — новая угроза для НКО и СМИ

Международная организация по защите свободы слова «Репортеры без границ» осудила принятие поправок в закон о некоммерческих организациях, инициированных Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве).

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В заявлении говорится, что организация «осуждает эту новую угрозу для НПО и СМИ и призывает Жогорку Кенеш отозвать этот законопроект, который противоречит международным обязательствам страны».

Организация «Репортеры без границ» также отмечает, что документ скопирован с российского законодательства.

Накануне депутаты во втором чтении приняли изменения в Закон «О НКО». За проголосовали 64 парламентария, против — 5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287483/
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