21:43
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 февраля: снег

В Кыргызстане снег.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287464/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 23 февраля 1974 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 февраля: в Бишкеке снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 февраля: без осадков
Какая погода нас ожидает. К концу недели в Бишкеке снова снег и похолодание
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 февраля: снег не ожидается
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 февраля: снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 февраля: ночью немного потеплеет
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 18 февраля 1991 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 февраля: в Бишкеке без осадков
Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Популярные новости
Какая погода нас ожидает. К&nbsp;концу недели в&nbsp;Бишкеке снова снег и&nbsp;похолодание Какая погода нас ожидает. К концу недели в Бишкеке снова снег и похолодание
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из&nbsp;56&nbsp;справился с&nbsp;тестом Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
23 февраля, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 февраля: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 февраля: снег
20:37
Никол Пашинян заявил о приостановке участия Армении в ОДКБ
20:13
В Бишкеке 20-летняя девушка выпрыгнула из окна и погибла
19:00
Афиша Бишкека на выходные: «Снежные человечки», музыка Бетховена и выставки
18:07
Закон об иноагентах нарушает обязательства Кыргызстана как члена Совета ООН