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21:00, 23 февраля 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 февраля: снег
21:00, 23 февраля 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
В Кыргызстане снег.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/287464/
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