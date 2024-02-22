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Общество

Семь фактов о задержанном ГКНБ бывшем «стыдливом» депутате Камчыбеке Жолдошбаеве

Вчера, 21 февраля, в Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали учредителя ОсОО «Беш-Сары» Камчыбека Жолдошбаева. Его обвиняют в мошенничестве и сокрытии налогов. Но прославился он еще будучи депутатом прошлого созыва Жогорку Кенеша.

24.kg собрало наиболее известные факты о Камчыбеке Жолдошбаеве.

1
Дважды депутат Жогорку Кенеша 

из интернета
Фото из интернета. Еще депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев

В 2005–2007 годах являлся депутатом Жогорку Кенеша III созыва. В 2015-м вновь избран депутатом парламента VI созыва по списку партии «Онугуу-Прогресс». Правда, из фракции его выгнали в октябре 2017 года. Мандат не сдал и из парламента не ушел.

В ноябре 2021-го баллотировался в депутаты по Ленинскому избирательному округу № 26 в Бишкеке. Но в итоге ЦИК отменила регистрацию Камчыбека Жолдошбаева. Причиной стало задержание сотрудниками ГКНБ свата кандидата в депутаты Муктарбека Сыдыкова по подозрению в подкупе избирателей.

2
Почему "стыдливый"? 

Это прозвище к Камчыбеку Жолдошбаеву прицепилось после одного из его заявлений на заседании Жогорку Кенеша. По признанию нардепа, ему стыдно и приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как сам Жолдошбаев едет на машине.

Служебные машины, от которых мы отказались, используют другие. Прошу включить данный вопрос в повестку дня и обсудить его без журналистов.

Камчыбек Жолдошбаев
3
Какой у экс-депутата и его семьи бизнес 
из интернета
Фото из интернета. Торговый центр «Беш-Сары»
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Он имеет несколько компаний, а в некоторых является стопроцентным владельцем. В том числе собственником ТЦ «Беш-Сары», расположенного на Ошском рынке. За ним числится ОсОО «Беш-Сары», занимающееся добычей угля. Директор — его дочь Наргиза Камчыбековна Жолдошбаева. Кроме того, депутат — учредитель ОсОО «Сардар» (добыча каменного угля), «Саркул» (производство топливных брикетов из угля и торфа), «Беш-Сары-К».

4
Нескромный особняк экс-депутата 

В июне 2018 года журналистам удалось выяснить, как живет народный избранник. Его огромный особняк наделал тогда много шума. Общая площадь только участка составляет около 2,5 гектара. На кого официально оформлена недвижимость, неизвестно.

5
Рассчитаться с Китаем

Когда разгорелся скандал вокруг модернизации бишкекской ТЭЦ, Камчыбек Жолдошбаев предложил всем бизнесменам скинуться, чтобы погасить кредит размером $386 миллионов, предоставленный Китаем.

6
И улица в честь меня

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Улица имени Жолдошбаева

В селе Кызыл-Туу Ат-Башинского района Нарынской области в честь Камчыбека Жолдошбаева назвали улицу.

По итогам 2018 года он заявил 24.kg, что ему не в чем раскаиваться перед избирателями. «Раскаиваться? В чем я должен раскаиваться? Да я для своего округа все делаю и даже больше. Подарки, деньги, гастроли цирка, концерты — все делаю», — сказал Камчыбек Жолдошбаев.

7
Проблемные родственники

В феврале 2019 года зять Камчыбека Жолдошбаева оперуполномоченный ГУВД столицы Айбек Сыдыков совершил ДТП на пересечении улицы Гоголя и проспекта Чуй. Он на Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. После служебного расследования его уволили из правоохранительных органов.

Известно также, что зять экс-депутата участвовал в перестрелке 5 октября 2017 года при входе в ночной клуб «Ретро Метро». Айбека Сыдыкова признали виновным по статье «Хулиганство» и приговорили к трем годам условно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287451/
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