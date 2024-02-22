Участок автодороги Каракол — Энилчек (47-48 километр) в Иссык-Кульской области расчистили после схода лавины. Об этом сообщила пресс-служба ГП «Кыргызавтожол».

По его данным, сошло три лавины, общий объем — 23 тысячи кубометров.

В настоящее время проезд возможен по одной полосе в обе стороны. Работы по расчистке продолжаются.

Отметим, из-за обильного снегопада и схода лавин на основании постановления акима Ак-Суйского района автодорогу Каракол — Энилчек временно закрыли до 25 февраля.

Ранее сообщалось, что 19 февраля лавина объемом 24,7 тысячи кубометров сошла на 76-83 километрах автодороги.