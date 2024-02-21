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Общество

Минцифры Кыргызстана полностью переходит на электронный формат

Министерство цифрового развития Кыргызстана переходит на электронный формат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, под руководством министра Нурии Кутнаевой прошло межведомственное совещание по вопросу исключения запрашиваемых справок госорганами.

Она выразила стремление к переходу в электронный формат работы, отметив, что бумажные справки и документация должны быть полностью исключены.

Нурия Кутнаева подчеркнула, что инициируемые изменения направлены на облегчение жизни граждан и улучшение эффективности государственных услуг.

Участники совещания обсудили вопросы о необходимых мерах и совместных усилиях для достижения общей цели с учетом возможных финансовых затрат и внесения изменений в НПА. Министр заметила, что процесс может быть не быстрым, но он обязательно должен быть завершен.

В Минцифры отметили, что со стороны МВД проведена большая работа по упрощению получения справки о несудимости. Отныне сотрудники отделов кадров всех министерств и ведомств не должны ее запрашивать при найме на работу. Эту информацию они могут запросить в системе «Түндүк» в электронном формате в случае отсутствия данных через уполномоченный орган.

На начало 2024 года количество запрашиваемых справок среди госорганов сократилось. Как показывает статистика, в центрах обслуживания населения наблюдается снижение спроса на справки, предназначенные для дальнейшего предъявления в различные структуры.

Министерство цифрового развития

Госорганы стали активнее обмениваться данными в электронном формате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287349/
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