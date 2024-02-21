В Казани открылось Генеральное консульство Кыргызстана

В Казани состоялась торжественная церемония открытия Генерального консульства Кыргызской Республики. Об этом сообщили в МИД.

Открытие дипломатической миссии прошло в рамках рабочего визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Татарстан 20-21 февраля.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев и Генеральный консул КР в Казани Эрик Бейшембиев.

В консульский округ диппредставительства включены территории Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртской Республики, Чувашской Республики и Ульяновской области.

Граждане КР могут обращаться в Генеральное консульство для получения всех видов консульских услуг по адресу: город Казань, улица Спартаковская, 6 или по телефону +79061113411.