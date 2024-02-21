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Общество

Учителя пробирались на работу через сугробы. Министр поблагодарила педагогов

Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева поблагодарила учителей, которые пробирались в школу по снегу в непогоду. Об этом пишет пресс-служба министерства.

В социальных сетях распространяется видео, где педагоги Дамира Султанбаева и Бактыгуль Дадакеева идут на работу в школу через сугробы.

«Они являются учителями средней школы имени Темиркасы Асанбаева в селе Жыргалан Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. 20 февраля в селе случился сильный шторм, не все улицы были очищены из-за отсутствия техники. Несмотря на это, педагоги вышли на работу на полный рабочий день», — говорится в сообщении.

По данным Минобразования, в школе обучаются 163 ученика. Сообщается, что в учреждении есть отопление, в школе тепло. Занятия проходят в обычном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287335/
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