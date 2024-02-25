Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке

Перенос Западного автовокзала из Бишкека планируется в третьем квартале 2024 года. Об этом в интервью 24.kg сообщил начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбек Бейшенбаев. Он отметил, что «вокзал будет с западной стороны села Достук по Васильевскому тракту». Ранее сообщалось, что как минимум $25 миллионов потребуется на проект переноса автовокзалов за черту города.

Жогорку Кенеш на заседании принял спорный законопроект о некоммерческих организациях во втором чтении. За проголосовали 64 депутата, против — 5. Документ предусматривает введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На этой неделе из документа, кстати, убрали уголовную ответственность за «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» и ее пропаганду.

Фото ГКНБ. Часть денег, изъятых при задержании бухгалтеров «Беш-Сары»

По подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве задержан учредитель ОсОО «Беш-Сары», бывший депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев. По данным ГКНБ, по указанию руководства администрация ОсОО «Беш-Сары» многие годы ведет двойную бухгалтерию. При составлении договора аренды устанавливали заниженную сумму, фактическая стоимость ее в разы превышала. Также бухгалтерия ОсОО «Беш-Сары» в налоговых отчетах искусственно занижала получаемую прибыль с арендаторов торговых мест.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Балыкчи встретился с представителями местной власти Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области. Он обсудил с ними план разработки уранового месторождения Кызыл-Омпол.

Весной 2019-го страну сотрясла волна митингов против проекта по его разработке. Позже в республике приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Новые автовокзалы Бишкека. Почему их переносят и когда откроют Западный Фото 24.kg. Новый Восточный автовокзал Редакция 24.kg выяснила, как выбирали локацию для нового автовокзала, будут ли туда приезжать маршрутки из ближайших сел и когда перенесут Западный автовокзал. На вопросы ответил начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбек Бейшенбаев. ПОДРОБНЕЕ

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