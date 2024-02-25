Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке

Перенос Западного автовокзала из Бишкека планируется в третьем квартале 2024 года. Об этом в интервью 24.kg сообщил начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбек Бейшенбаев. Он отметил, что «вокзал будет с западной стороны села Достук по Васильевскому тракту». Ранее сообщалось, что как минимум $25 миллионов потребуется на проект переноса автовокзалов за черту города.
Жогорку Кенеш на заседании принял спорный законопроект о некоммерческих организациях во втором чтении. За проголосовали 64 депутата, против — 5. Документ предусматривает введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На этой неделе из документа, кстати, убрали уголовную ответственность за «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» и ее пропаганду.
По подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве задержан учредитель ОсОО «Беш-Сары», бывший депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев. По данным ГКНБ, по указанию руководства администрация ОсОО «Беш-Сары» многие годы ведет двойную бухгалтерию. При составлении договора аренды устанавливали заниженную сумму, фактическая стоимость ее в разы превышала. Также бухгалтерия ОсОО «Беш-Сары» в налоговых отчетах искусственно занижала получаемую прибыль с арендаторов торговых мест.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Балыкчи встретился с представителями местной власти Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области. Он обсудил с ними план разработки уранового месторождения Кызыл-Омпол.
Весной 2019-го страну сотрясла волна митингов против проекта по его разработке. Позже в республике приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Новые автовокзалы Бишкека. Почему их переносят и когда откроют Западный
Редакция 24.kg выяснила, как выбирали локацию для нового автовокзала, будут ли туда приезжать маршрутки из ближайших сел и когда перенесут Западный автовокзал. На вопросы ответил начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбек Бейшенбаев.
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
В Бишкеке 11 автобусных маршрутов обслуживает частная компания «Эко Пассажирские Перевозки». В их парке небольшие автобусы Isuzu, собранные в Узбекистане. Они вышли на линии летом 2021 года. 24.kg публикует все действующие схемы движения автобусов.
Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
В начале февраля стало известно, что возле села Кош-Кол на Иссык-Куле построят элитный гольф-курорт. Кабинет министров трансформировал для этого землю. На самом деле история проекта началась еще три года назад. Участвует в проекте и сын президента. Редакция 24.kg собрала все, что известно на сегодня о масштабной стройке.
Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Налоговая служба Кыргызстана напомнила о необходимости заполнения и подачи в налоговый орган информационных расчетов по налогу на имущество. Налоговики рассказали 24.kg, кому обязательно нужно его сдавать.
Семь фактов о бывшем «стыдливом» депутате Камчыбеке Жолдошбаеве
21 февраля в Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали учредителя ОсОО «Беш-Сары» Камчыбека Жолдошбаева. Его обвиняют в мошенничестве и сокрытии налогов. Но прославился он еще будучи депутатом прошлого созыва Жогорку Кенеша. 24.kg собрало наиболее известные факты о Камчыбеке Жолдошбаеве.
Как кыргызстанцы легально могут получить работу за рубежом
В Кыргызстане работает центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Он помогает легально и безопасно устроиться на работу за границей. Редакция 24.kg собрала основные ответы на вопросы желающих уехать на заработки за пределы республики.
Кабинет налогоплательщика. Почему он нужен каждому кыргызстанцу
В Кыргызстане активно идет цифровизация сферы государственных услуг. Один из проектов запущен Налоговой службой. Это онлайн-сервис «Кабинет налогоплательщика». Он нужен каждому, потому что показывает сразу не только уплату налогов, но и наличие имущества. В Налоговой службе 24.kg рассказали, как работает система, как в ней зарегистрироваться и какие данные можно получить.
Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана
Редакция 24.kg собрала основные номера телефонов кол-центра ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», а также филиалов компании — предприятий электрических сетей, куда можно позвонить в случае отключения света в вашем городе или районе.
Десять вопросов об армии Кыргызстана. Тест
В Кыргызстане 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Этот праздник нам остался с советских времен. Он посвящался созданию Красной армии. Однако с обретением независмости в стране стали отмечать свой праздник — День Вооруженных сил. Он будет 29 мая. 24.kg предлагает вам проверить знания об истории и реалиях кыргызской армии.
Интересные факты о 23 февраля, о которых вы могли не знать
В Кыргызстане отметили 23 февраля — День защитника Отечества. Уже мало кто помнит, что изначально он посвящался созданию Красной армии, хотя фактически ее образовали 28 января. С годами праздник трансформировался, и сейчас в этот день принято поздравлять всех мужчин. Однако стоит проявить немного любопытства, и окажется, что 23 февраля есть чем гордиться, кроме сильного пола.
Дефицит витаминов. Причины авитаминоза, симптомы и лечение
Плохое самочувствие зимой и в начале весны многие привыкли связывать с нехваткой витаминов, так называемым авитаминозом. 24.kg выяснило у эндокринолога Бернары Рахматуллаевой, как распознать такое состояние и как с ним бороться.
Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Редакция 24.kg подготовила список телефонов медицинских служб в Бишкеке, куда можно обращаться при проблемах со здоровьем.
Летний Иссык-Куль и расщелина Донуз. Фото и видео читателей
Погода в Кыргызстане очень неустойчивая — то дождь со снегом, то морозы, то под 20 градусов тепла. Но в любом случае зима уже заканчивается и скоро мы встретим весну. Переживем только несколько холодных дней. Именно это время года в Кыргызстане одно из самых красивых.
Как уберечь себя от травм в гололед
Тротуары и пешеходные переходы каждый год зимой превращаются в полосу препятствий. Увеличивается количество уличных травм — ушибов, вывихов и переломов. 24.kg делится секретами, как обезопасить себя от падения и куда обратиться, если перелома избежать не удалось.