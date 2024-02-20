Закон о НКО. Из документа убрали норму об уголовной ответственности

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сегодня рассмотрел внепланово законопроект о НКО.

Инициатор проекта закона Надира Нарматова рассказала, что из документа решили убрать норму об уголовной ответственности. «Мы приняли во внимание предложения гражданского общества, международной экспертной группы и депутатов и исключили норму об уголовной ответственности», — сказала нардеп.

Депутат Гуля Кожокулова попросила расшифровать понятие «политическая деятельность».

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«Если честно, по данной терминологии возникают вопросы, потому что это очень-очень расширенно. Каждый может толковать по-своему. Здесь четко должны быть расписаны критерии. Потом как бы не трактовалось, что каждая НКО занимается политической деятельностью, включая вопросы социального плана и так далее. Министерство юстиции просто тупо зачитало мне понятие», — отметила она.

По словам парламентария, к рассмотрению законопроекта они не успели подготовиться.

После долгих обсуждений депутаты поддержали предложение убрать из законопроекта норму об уголовной ответственности.