За три года через «единое окно» МВД в бюджет поступило 3 миллиарда сомов

В Бишкеке и регионах для предоставления справок об отсутствии или наличии судимости, иных документов функционируют 45 центров и пунктов «единого окна». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По его данным, за последние три года по республике выданы 1 миллион 590 тысяч справок, 28 тысяч 151 апостилированный документ.

«Центры и пункты предоставления государственных услуг МВД в Баткенской области предоставили гражданам 35 тысяч справок и других документов», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что за три года работы центров и пунктов «Единое окно», а также ГУ «Унаа» в республиканский бюджет перечислено около 3 миллиардов сомов.