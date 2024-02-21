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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

HRW глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Кыргызстане

Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Кыргызстане. Об этом написал в соцсети Х (Twitter) директор организации по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

По его словам, организация приветствует встречи с представителями МИД Кыргызстана и посольства КР в США.

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Хью Уильямсон отметил, что по-прежнему обеспокоенность вызывает законопроект об ограничении гражданского общества. Очевидно, речь идет об инициативе депутата Надиры Нарматовой, которая предлагает ввести понятие «иностранный представитель» (аналог «иноагента» в российском законодательстве).

Он также упомянул дело 11 журналистов из четырех СМИ — бывших и действующих сотрудников Temirov live, которые арестованы на основе «не заслуживающих доверия обвинений».

Отметим, ранее Посольство Кыргызстана в США опубликовало сообщение в соцсетях, где сообщалось о встрече директора Human Rights Watch с главой дипмиссии. Однако в версии кыргызской стороны не упоминается, что представитель международной правозащитной организации выразила обеспокоенность ситуацией в КР.

Завтра на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрят законопроект «об иноагентах». Накануне на заседании профильного комитета он принят во втором чтении. Из документа убрали норму об уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287244/
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