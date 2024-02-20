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Общество

Для маршрутов из населенных пунктов возле Бишкека откроют пересадочную станцию

Для маршрутных линий от населенных пунктов вблизи Бишкека прорабатывают вопрос организации остановок без заезда в столицу. Об этом в интервью 24.kg сообщил начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбек Бейшенбаев.

По его словам, на новый автовокзал будут приезжать пригородные, междугородние, областные маршруты с восточной стороны по трассе ЭМ-1 (объездная).

«Для маршрутных линий от населенных пунктов вблизи Бишкека — села Киргшелк, Дмитриевка, Буденовка, Кенеш, Ивановка и город Кант — прорабатывается вопрос организации остановок без заезда в столицу. Будет организована пересадочная станция, где сегодня работают автобусы № 40 и 162, микроавтобусы № 134 и 163», — сказал Уланбек Бейшенбаев.

Подробнее о переносе автовокзалов Бишкека и организации маршрутов читайте в нашем материале в 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287147/
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