08:26
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.96
Общество

Представители FIFA поздравили Камчыбека Ташиева с избранием на пост главы КФС

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с представителями Международной футбольной ассоциации (FIFA). Об этом сообщили в КФС.

Кыргызского футбольного союза
Фото Кыргызского футбольного союза

Менеджер по развитию региональных ассоциаций FIFA Андрей Вашкевич и старший менеджер службы управления FIFA Ахмед Харраз поздравили главу КФС с избранием на пост.

Стороны обсудили вопросы развития футбола в стране. Кыргызстан поблагодарил FIFA за всестороннюю поддержку.

Внеочередной конгресс состоялся накануне в Бишкеке. За нового главу КФС проголосовали единогласно все делегаты конгресса, также единогласно избрали новый состав исполнительного комитета КФС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287143/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Любимая игра. Камчыбек Ташиев рассказал, как много футбол значит в его жизни
Кыргызстан отстал от своих соседей по футболу, считает Камчыбек Ташиев
Принцип отбора футболистов в Национальную сборную изменится — Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев рассказал, как намерен развивать Кыргызский футбольный союз
Кыргызстан станет футбольной страной — Камчыбек Ташиев
Открытое обращение к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву от Асель Оторбаевой
Рынок «Кара-Суу» перейдет в собственность государства — Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев встретился с Саймумином Ятимовым и обсудил вопрос границ
Камчыбек Ташиев помог мальчику сделать операцию в Индии
Задержание директора «Берекет». Торговцы обратились к Камчыбеку Ташиеву
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Сильные морозы. На&nbsp;ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
20 февраля, вторник
08:17
Представители FIFA поздравили Камчыбека Ташиева с избранием на пост главы КФС Представители FIFA поздравили Камчыбека Ташиева с избра...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 февраля, понедельник
23:44
Компания Google выпустила новую нейросеть для iPhone
23:25
Госстрой будет набирать на работу сварщиков и электриков, окончивших лицей № 100
22:55
Число мигрирующих видов диких животных сокращается в мире
22:22
Житель Баткенской области задержан за хранение опиума
22:00
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека