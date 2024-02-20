Представители FIFA поздравили Камчыбека Ташиева с избранием на пост главы КФС

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с представителями Международной футбольной ассоциации (FIFA). Об этом сообщили в КФС.

Фото Кыргызского футбольного союза

Менеджер по развитию региональных ассоциаций FIFA Андрей Вашкевич и старший менеджер службы управления FIFA Ахмед Харраз поздравили главу КФС с избранием на пост.

Стороны обсудили вопросы развития футбола в стране. Кыргызстан поблагодарил FIFA за всестороннюю поддержку.

Внеочередной конгресс состоялся накануне в Бишкеке. За нового главу КФС проголосовали единогласно все делегаты конгресса, также единогласно избрали новый состав исполнительного комитета КФС.