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Общество

От села Байтик построят велодорожку длиной более 14 километров

Велодорожку длиной более 14 километров построят в горах к югу от Бишкека. Об этом сообщил Фонд поддержки развития туризма.

По его данным, велодорожка будет идти от арки села Байтик до горнолыжного курорта Baytik mountain resort, строительством которого занимается фонд.

Существующая автомобильная дорога, вдоль которой проложат велодорожку, будет заасфальтирована на участке длиной 6 километров. Из них 350 метров проложат заново.

Через реку Ала-Арчу построят два моста, один из них на месте уже существующего, другой — в новой локации. На них также предусмотрена дорожка для велосипедистов.

В проекте есть автостоянки и парковки для велосипедов. Разработал его проектный институт «Кыргыздортранспроект» по заказу фонда. Проект уже согласован, строительные работы начнутся весной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287101/
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