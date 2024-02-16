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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Это цензура? Минкультуры разослало СМИ рекомендации, о чем можно и нельзя писать

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики разослало письмо в СМИ за подписью замминистра Чынгыза Эсенгул уулу.

В документе говорится, что Конституция дает каждому право свободно искать, получать, хранить, использовать и распространять информацию. Но «за нарушение распространения информации, не подлежащей распространению среди населения, законодательством Кыргызстана предусмотрена соответствующая ответственность».

Поэтому Минкультуры просит обратить особое внимание на информационные материалы, распространяемые во всех ресурсах СМИ в соответствии с Законом «О средствах массовой информации».

«При освещении событий в стране и мире просим не допускать распространения недостоверной информации, которая может обострить ситуацию в обществе и вызвать ненависть, дискриминацию и раскол среди общества. Особо хотим отметить соблюдение принципа политической нейтральности при освещении новостей внешней политики, учитывая при этом позицию республики на мировой арене. Также избегать выпуска публикаций, затрагивающих внутренние политические процессы соседних государств, поскольку это может нарушить принципы добрососедства и отрицательно сказаться на двусторонних отношениях», — отмечается в письме.

В случае несоблюдения и неисполнения закона о СМИ Минкультуры грозит принять соответствующие меры административного характера.

Сам Чынгыз Эсенгул уулу отказался комментировать 24.kg содержание письма и причины его распространения.

Отметим, в пункте 2 статьи 10 Конституции говорится: «Цензура в Кыргызской Республике не допускается. Средства массовой информации свободны и осуществляют свою деятельность в соответствии с законом».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286926/
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