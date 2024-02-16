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Общество

Смерть ребенка. Врачи детских больниц освобождены от уголовного наказания

Врачи Национального центра охраны материнства и детства и Городской детской больницы освобождены от уголовного наказания в виде лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили в Ленинском районном суде.

По его данным, 15 февраля рассмотрено уголовное дело в отношении Э.А.А., М.К.Б., А.Г.Э. и К.Б.Б., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. — Прим. 24.kg) УК КР, а также И.Р.О. и М.Ж.М., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 и статьей 346 (служебный подлог) УК КР.

Приговором суда А.Г.Э., М.К.Б. и Э.А.А. оправданы по части 2 статьи 146 УК КР за отсутствием в их действиях состава преступления.

К.Б.Б. признан виновным по части 2 статьи 146 УК КР, назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с лишением права занимать определенные должности в системе здравоохранения до двух лет.

И.Р.О. признана виновной по части 2 статьи 146; частям 1, 2 статьи 346 УК КР. На основании статьи 77 УК КР путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определено пять лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в системе здравоохранения до двух лет.

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М.Ж.М. признан виновным по части 2 статьи 146; частям 1, 2 статьи 346 УК КР. Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определено шесть лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в системе здравоохранения до двух лет.

На основании Закона «Об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции КР и 75-летием Всеобщей декларации прав человека» К.Б.Б., И.Р.О. и М.Ж.М. освобождены от уголовного наказания в виде лишения свободы.

Напомним, ребенок скончался в НЦОМиД в ноябре 2022 года.

Сначала он поступил в Городскую клиническую детскую больницу скорой медицинской помощи с жалобами на боли в животе. Во время обследования обнаружили, что у пациента повышен уровень сахара в крови. Врачи решили перевести его на третичный уровень — в НЦОМиД, где ребенок умер. На вскрытии выяснилось, что у него были перитонит и кишечная непроходимость.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286906/
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