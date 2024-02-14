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Общество

За грубое нарушение ПДД уволены пять водителей общественного транспорта

За грубое нарушение ПДД уволены пять водителей общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципальные предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» и «Бишкекское троллейбусное управление» провели собрание среди водительского состава по вопросам профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. На нем рассмотрели проблему участившихся случаев ДТП с участием новых автобусов.

На собрании отметили, что за грубое нарушение Правил дорожного движения уволены пять водителей, троих лишили 100 процентов премии.

Кроме того, поднят вопрос реализации плана полного перехода на систему безналичной оплаты, а также соблюдение всех требований и правил, установленных для водителей и пассажиров.

По итогам совещания предупредили, что к водителям, не соблюдающим Правила дорожного движения и растрачивающим средства, будут приняты строгие меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286677/
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