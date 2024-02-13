Артистов Театра оперы и балета хотят перевести на контрактную систему

Изучается вопрос перевода артистов Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева на контрактную систему. Об этом 24.kg сообщил первый заместитель министра культуры, информации, спорта Тимурлан Ажымалиев.

По его словам, сначала необходимо провести аттестацию коллектива.

«Работает и вторая комиссия по выработке предложений для новой системы управления, нового штатного расписания. На протяжении более 30 лет штатное расписание не претерпевало больших изменений. Но веяние сегодняшнего дня нам говорит о том, что систему управления нужно немного менять. После этого будет определен порядок приема на работу. Вопрос перевода на контрактную систему изучается, в том числе мировой опыт. Сейчас все работают в штатном режиме, и аттестация проводится в соответствии с законодательством», — сказал Тимурлан Ажымалиев.

Он отметил, что никаких переживаний у артистов быть не должно. «Все будет без потрясений и в рамках закона», — подчеркнул замминистра.

На вопрос, что будет с теми артистами, кто не пройдет аттестацию, чиновник ответил: «Там дальше будем решать».