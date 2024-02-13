Артистов Театра оперы и балета обязали пройти аттестацию

Артисты Кыргызского национального академического театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева должны пройти аттестацию. Об этом заявлено сегодня на собрании коллектива.

По словам первого заместителя министра культуры, информации, спорта Тимурлана Ажымалиева, аттестацию проводят в целях стимулирования роста профессиональных навыков и квалификации, повышения творческой активности, определения уровня профессиональной подготовки и соответствия сотрудников театра занимаемой должности.

В составе комиссии около десяти человек, в том числе представители Мариинского театра.

Аттестация пройдет с 13 по 22 февраля, график утвержден.

«Все вы высоко профессиональные артисты. Наша комиссия призвана не рубить с плеча. В основном будут даны рекомендации вам для повышения качества. От этого будет зависеть дальнейшая судьба театра», — сказал Тимурлан Ажымалиев.