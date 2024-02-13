В Бишкеке планируют построить канатную дорогу. Поддерживаете ли идею мэрии?

Столичные власти анонсировали начало строительства канатной дороги в этом году. Мэрия подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с Bartholet Swiss. Утвержден план реализации проекта канатно-дорожной системы в Бишкеке. Финансировать проект планируют за счет местного бюджета, привлечения инвестиций и заемных средств.

Один из вариантов маршрута — по проспекту Манаса от проспекта Жибек Жолу до Южной магистрали длиной 6 километров с пропускной способностью от 50 до 100 тысяч человек в день.

В мэрии отметили, что это неокончательная локация, создана группа, которая проработает все вопросы строительства, в том числе и места расположения канатки.

Редакция 24.kg решила узнать мнение читателей о строительстве канатной дороги.