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Общество

Афиша Бишкека на неделю: концерты ко Дню всех влюбленных, выставки и спектакли

13-16 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-13 февраля. Выставка

Вас ждет увлекательное исследование культуры Центральной Азии через взгляд талантливой художницы Бегимай Исаевой.

Ресторан Zerno, 11.00-23.00.

7-26 февраля. Выставка «Городские мотивы»

В выставке принимают участие молодые, но уже известные художники Талгат Бокоев и Жаныбек Суйунбеков.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-21.00.

12 февраля. Концерт иранских музыкантов

В программу вошли лучшие песни и мелодии известных иранских музыкантов Али Давуди (вокал) и Гульнаре Асади (фортепиано). Супружеская чета исполнит произведения на персидском, русском и других языках.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30.

13 февраля. Вечер кыргызской поэзии «Чырак»

В программу поэтического вечера, который пройдет под живой аккомпанемент молодого фортепианиста Шабдана Демисинова, войдут произведения авторов «золотого века» кыргызской поэзии, таких как Алыкул ОсмоновЖалил СадыковМидин АлыбаевТабылды Муканов, Алмаш Чойбекова, и талантливых поэтов и поэтесс современности.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

13 февраля. Концерт «Истории любви»

Исполнители представят вам великолепный микс эстрадно-джазовых песен, включая мировые и отечественные хиты.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

14 февраля. Концерт Кайрата Нуртаса

Кайрат Нуртас — сценический псевдоним мегапопулярного на родине казахстанского певца Кайрата Нуртасовича Айдарбекова, концерты которого неизменно проходят при полных аншлагах.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

14 февраля. Спектакль «Любовь и голуби»

Жизнь обычной деревенской семьи Кузякиных нарушает случайная поездка мужа в отпуск, откуда он вдруг возвращается с другой женщиной. Но свалившееся на дружную семью испытание в итоге становится для героев мудрым жизненным уроком, открывшим им те чувства и качества, о которых они никогда не задумывались.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

14 февраля. Концерт Президентского камерного оркестра «Манас»

Музыканты подготовили специальную программу от Дмитрия Шостаковича до самых современных композиторов, в которой такие произведения, как «Аромат женщины», LA-LA-LAND, Palladio, Libertango, и многие другие. В концерте примут участие солисты с известными и любимыми композициями. Подробнее

Зал Президентского камерного оркестра «Манас», 18.00.

14 февраля. Концерт ко Дню влюбленных

Вы услышите самые прекрасные песни о любви в сопровождении симфонического оркестра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

15 февраля. Концерт классической музыки

Чуйский камерный оркестр подготовил для зрителей интересную программу.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

16 февраля. Спектакль «Кош дегим келбейт»

Спектакль по мотивам произведения Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

16 февраля. Cпектакль «Куклы»

Великий кукольник сеньор Пигмалион, создатель знаменитого кукольного театра, чьи куклы практически неотличимы от живых людей, приезжает прямо с Бродвея в Мадрид. Актеры местных театров, чьи спектакли вытеснены гастролерами, возмущены. Вдруг и в самом деле эти куклы их превосходят, и тогда они уже не будут нужны и востребованы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

16 февраля. Балет «Лебединое озеро»

Сказку рыцарской эпохи, великую историю любви, волшебства и коварства увидите с участием артистов балета в сопровождении симфонического оркестра Театра оперы и балета.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

16-24 февраля. Выставка выставке «Ищу в Бишкеке...»

Выставка — результат совместной работы местных и иностранных студентов с художниками современного искусства. Здесь вы увидите работы, созданные в процессе серий воркшопов. Студенты экспериментировали с различными материалами, техниками и стилями.

Галерея «Дубовый парк» Союза художников, 11.00-17.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286390/
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