Президентский камерный оркестр «Манас» приглашает на вечер любви при свечах

Президентский камерный оркестр «Манас» под руководством главного дирижера Семетея Султанова приглашает 14 февраля в музыкальное путешествие на День влюбленных.

Музыканты подготовили специальную программу от Шостаковича до самых современных композиторов, в которой такие произведения, как «Аромат женщины», LA-LA-LAND, Palladio, Libertango, и многие другие.

В концерте, который пройдет в зале президентского камерного оркестра «Манас», также примут участие солисты с известными и любимыми композициями.

Билеты стоимостью 1 тысячу сомов уже в продаже.

Подарите своей половинке незабываемый вечер, наполненный музыкой и любовью.