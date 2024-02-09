В Бишкеке врачи пересадили почку девушке. Операция сделана бесплатно

Пациентка, которой 1 февраля провели бесплатную пересадку почки, и донор выписаны из Национального центра охраны материнства и детства. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, сегодня пациентку и донора навестил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев, узнал об их состоянии и самочувствии.

Чиновник отметил, что они стали первыми, кому проведена бесплатная операция.

Читайте по теме Операция трансплантация. Пересадка органов в Кыргызстане активизировалась

«Сегодня вы выписываетесь домой. Берегите себя и продолжайте наблюдение у врача», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

В свою очередь отец и дочь поблагодарили президента страны за бесплатную операцию, министра здравоохранения, который сам принял участие в операции, коллектив НЦОМиД и медицинскую бригаду за успешную и качественную операцию.

Руководство НЦОМиД сообщило Алымкадыру Бейшеналиеву, что к ним уже обратились около 50 человек касательно трансплантации. И уже 12 февраля еще один реципиент и донор будут госпитализированы в больницу для очередной трансплантации почки.

Фото пресс-центра Минздрава. Сегодня пациентка выписалась из больницы

Ранее стало известно, что глава государства Садыр Жапаров дал поручение, чтобы получающим гемодиализ кыргызстанцам бесплатно пересаживали почки. Сегодня в республике гемодиализ получают более 2 тысяч 500 граждан. Из них 50 пациентов нашли донора, прошли полное медицинское обследование и готовятся к пересадке почек.