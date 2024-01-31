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Общество

Канатно-дорожная система в Бишкеке. Утвержден план реализации проекта

Мэр Айбек Джунушалиев встретился с президентом компании Bartholet Swiss Роландом Бартолетом. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Встреча прошла в Флумсе (Швейцария) в штаб-квартире Bartholet Swiss — мирового лидера в области канатно-дорожных систем.

На встрече подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между мэрией города и Bartholet Swiss, а также утвержден план реализации проекта канатно-дорожной системы в Бишкеке.

«Это важный шаг в развитии городской инфраструктуры, который обеспечит современные и эффективные транспортные решения для жителей и гостей города. Данная инициатива станет ключевым фактором в создании современной и устойчивой городской среды», — отметили в муниципалитете.

Напомним, планы строительства канатной дороги для общественного транспорта в столице на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике в апреле 2023 года озвучил вице-мэр Бишкека Жыргалбек Шамыралиев. По его словам, мэрия не забыла и о планах по возведению метро. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285537/
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