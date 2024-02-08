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Общество

В Бишкеке планируют пробить две улицы через железную дорогу

В Бишкеке планируют пробить две улицы через железную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там напомнили, что сегодня железная дорога разделяет город на две части, имеющиеся путепроводы не обеспечивают достаточного транспортного сообщения между южной и северной частями столицы.

Начались подготовительные работы по пробивке улиц Фучика (от улицы Толстого до улицы Товарной) и Бакаева (от улицы Толстого до улицы Боконбаева).

В муниципалитете отметили, что это позволит снизить уровень пробок за счет обеспечения достаточного транспортного сообщения с южной и северной частей улицы Толстого и существенно разгрузить бульвар Молодой Гвардии и улицу Асаналиева (Некрасова), которые в настоящее время являются единственными связующими путями южной и северной частей города на этом отрезке.

Указанные дороги в перспективе планируется вывести до Южной магистрали.

Такой же проект разработан на улице Суюмбаева через улицу Толстого с выводом на улицу Ахунбаева (через улицы Кара-Дарьинскую и Шукурова). Работы начнутся по завершении всех экспертиз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286266/
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