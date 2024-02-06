Обыск в 24.kg. Суд отказал в удовлетворении жалоб руководства информагентства

Первомайский районный суд Бишкека отказал в удовлетворении всех трех жалоб руководства информационного агентства 24.kg.

По словам адвоката Нурбека Сыдыкова, следственными судьями были рассмотрены ходатайства о законности отбора подписки о неразглашении материалов дела, о недопуске адвокатов в офис во время обыска 15 января и решения следователя об отказе доступа сотрудников редакции в офис для осуществления профессиональной деятельности. Заседания по последним двум вопросам прошли в закрытом режиме.

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В удовлетворении всех трех ходатайств суд отказал. Нурбек Сыдыков добавил, что решение может быть обжаловано в Бишкекском городском суде в течение пяти дней.

Напомним, 15 января сотрудники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.

Телефоны сотрудников, техника редакции и документы до сих пор не возвращены.