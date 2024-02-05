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Общество

Снова в школу, демонтаж комков и снос аттракционов. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Возвращаемся в школу

С 7 февраля все школы и детсады возобновят обучение в режиме реального времени. Из-за аварии на ТЭЦ все муниципальные образовательные организации столицы со 2 до 6 февраля были переведены на онлайн-обучение на основании приказа городского департамента образования.

Министерство образования и науки ранее также сообщило, что образовательные организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности могут принять автономное решение об отмене онлайн-обучения, если в учебных заведениях комнатная температура выше 18 градусов.

Возле Ошского рынка наводят порядок

Продолжается демонтаж по улице Кулиева. Всего будет убрано 24 павильона. В итоге освободится 1 тысяча 134 квадратных метров муниципальной территории.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Демонтаж комков возле Ошского рынка

«Решением комиссии по предоставлению прав на земельные участки от 2 сентября 2015 года ОсОО «Бейкут» продлено право временного пользования земельным участком площадью 0,1134 гектара под благоустройство с условием обеспечения и сохранения технологического проезда, а также технической очистки реки Ала-Арчи, однако на сегодняшний день не выполнено требование договора. 19 января 2024 года со стороны управления по контролю за землепользованием мэрии выдано уведомление об освобождении муниципальной территории», — сообщили в муниципалитете.

Всем на лыжню

В селе Чон-Таш Аламединского района состоялось спортивное мероприятие «Всем на лыжню — 2024». В нем приняли участие более 400 детей из реабилитационных центров, интернатов и малообеспеченных семей столицы. Мероприятие началось с концертной программы, прошли спортивные эстафеты и разные развлекательные конкурсы, по итогам которого каждому ребенку вручили подарок.

«Цель мероприятия — популяризация зимних видов спорта, а также привлечение детей и подростков к активному отдыху, занятиям физической культурой и спортом», — сообщили в мэрии.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Всем на лыжи

Для чего расчищают парк «Асанбай»

В парке «Асанбай» убирают аттракционы и павильоны. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он интересуется, с какой целью это делается и переживает, что территорию отдадут под застройку. В мэрии пообещали предоставить информацию позднее.

Напомним, в августе 2023 года работники парка «Асанбай» в Бишкеке обратились с открытым письмом к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, в котором просили остановить незаконные действия вице-мэра и наказать чиновников государственных и муниципальных органов, которые способствуют рейдерскому захвату парка.

Поводом для обращения послужило решение ДУМИ о передаче парка другим арендаторам. Департамент тогда объявил запрос квалификации для участия в конкурсе на отбор частного партнера по проекту ГЧП «Модернизация парка имени 125-летия Бишкека («Асанбай»)».

Арендатор и сотрудники парка посчитали действия подразделения мэрии — отказ в продлении им аренды — незаконными и написали письмо властям страны. Тогда на сторону жителей встал и депутат парламента Дастан Бекешев. Он согласился с претензиями жителей микрорайона, что инвестора отбирают непрозрачно, и изъявил готовность участвовать в комиссии по его отбору.

Постепенно тема сошла на нет, и о передаче парка говорить перестали.

Хотите сообщить новость? Номер 24.kg в WhatsApp и Telegram 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285974/
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