Снова в школу, демонтаж комков и снос аттракционов. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Возвращаемся в школу С 7 февраля все школы и детсады возобновят обучение в режиме реального времени. Из-за аварии на ТЭЦ все муниципальные образовательные организации столицы со 2 до 6 февраля были переведены на онлайн-обучение на основании приказа городского департамента образования. Министерство образования и науки ранее также сообщило, что образовательные организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности могут принять автономное решение об отмене онлайн-обучения, если в учебных заведениях комнатная температура выше 18 градусов.

Возле Ошского рынка наводят порядок Продолжается демонтаж по улице Кулиева. Всего будет убрано 24 павильона. В итоге освободится 1 тысяча 134 квадратных метров муниципальной территории. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Демонтаж комков возле Ошского рынка «Решением комиссии по предоставлению прав на земельные участки от 2 сентября 2015 года ОсОО «Бейкут» продлено право временного пользования земельным участком площадью 0,1134 гектара под благоустройство с условием обеспечения и сохранения технологического проезда, а также технической очистки реки Ала-Арчи, однако на сегодняшний день не выполнено требование договора. 19 января 2024 года со стороны управления по контролю за землепользованием мэрии выдано уведомление об освобождении муниципальной территории», — сообщили в муниципалитете.

Всем на лыжню В селе Чон-Таш Аламединского района состоялось спортивное мероприятие «Всем на лыжню — 2024». В нем приняли участие более 400 детей из реабилитационных центров, интернатов и малообеспеченных семей столицы. Мероприятие началось с концертной программы, прошли спортивные эстафеты и разные развлекательные конкурсы, по итогам которого каждому ребенку вручили подарок. «Цель мероприятия — популяризация зимних видов спорта, а также привлечение детей и подростков к активному отдыху, занятиям физической культурой и спортом», — сообщили в мэрии. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Всем на лыжи