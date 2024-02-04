Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн

В связи с нештатной ситуацией на ТЭЦ Бишкека приказ от 2 февраля 2024 года о переходе всех школ и детских садов города на обучение в режиме онлайн остается в силе до особого распоряжения. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Напомним, с 2 по 6 февраля 2024 года на основании приказа столичного департамента образования все муниципальные образовательные организации были переведены на онлайн-обучение.

Министерство образования и науки также сообщает, что образовательные организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности могут принять автономное решение об отмене онлайн-обучения, если в учебных заведениях комнатная температура выше 18 градусов.

На теплоцентрали продолжается ликвидация последствий аварии. Сегодня специалисты завершили откачку воды. Бишкектеплосеть продолжает подключение горячей воды в дома бишкекчан.

Второго февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока неизвестно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.