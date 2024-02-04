22:02
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн

В связи с нештатной ситуацией на ТЭЦ Бишкека приказ от 2 февраля 2024 года о переходе всех школ и детских садов города на обучение в режиме онлайн остается в силе до особого распоряжения. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Напомним, с 2 по 6 февраля 2024 года на основании приказа столичного департамента образования все муниципальные образовательные организации были переведены на онлайн-обучение.

Министерство образования и науки также сообщает, что образовательные организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности могут принять автономное решение об отмене онлайн-обучения, если в учебных заведениях комнатная температура выше 18 градусов.

На теплоцентрали продолжается ликвидация последствий аварии. Сегодня специалисты завершили откачку воды. Бишкектеплосеть продолжает подключение горячей воды в дома бишкекчан.

Второго февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока неизвестно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285881/
просмотров: 943
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. Под завалами спасатели нашли собаку и отвезли к ветеринару
Авария на ТЭЦ. Все работы по откачке воды завершены
Авария на ТЭЦ Бишкека. В работу введен еще один котлоагрегат
Авария на ТЭЦ. Бишкектеплосеть подключила к теплоснабжению 727 домов
Авария на ТЭЦ. Казахстан увеличил подачу электроэнергии в Кыргызстан
Пострадавшие при аварии на ТЭЦ и крушении вертолета вылетели в Турцию на лечение
Авария на ТЭЦ. Задействованным в восстановлении выплатят премии
Авария на ТЭЦ. Кабмин хочет полностью заменить старое оборудование
Авария на ТЭЦ. Для школ и больниц построят автономный источник тепла
Авария на ТЭЦ. Двоих пострадавших переведут в клинику в Турции
Популярные новости
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Февраль-2024. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Февраль-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
4 февраля, воскресенье
21:39
Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Merced...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке снег не ожидается
19:57
Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерт и выставки
16:00
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам