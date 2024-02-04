Авария на ТЭЦ. Бишкектеплосеть подключила к теплоснабжению 727 домов

Филиал ОАО «Электрические станции» — «Бишкектеплосеть» продолжает подключение горячей воды в Бишкеке.

Как сообщили в медиаштабе КР, к горячему теплоснабжению подключено 727 домов. Подключение горячей воды будет производиться в районах, где нормализованы параметры теплоносителя.

Температура на выходе от ТЭЦ города составляет от 40 до 61 градусов.

Второго февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока неизвестно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.