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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. В работу введен еще один котлоагрегат

Сегодня на ТЭЦ Бишкека в работу введен еще один котлоагрегат. Об этом в своем Telegram-канале сообщает медиаштаб.

Уточняется, что сейчас работает восемь котлоагрегатов и четыре турбогенератора.

На данный момент общая активная мощность на теплоцентрали составляет 270 МВт. Расход сетевой воды в тепловые сети 20200 т/ч., температура от 40 до 61 градусов.⠀

Работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ продолжаются.

Второго февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока неизвестно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285874/
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