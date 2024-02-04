Авария на ТЭЦ. Казахстан увеличил подачу электроэнергии в Кыргызстан

Казахстан увеличил подачу электроэнергии в Кыргызстан. Об этом стало известно после телефонного разговора глав министерств иностранных дел двух стран.

Как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства РК, глава МИД КР Жээнбек Кулубаев поблагодарил коллегу — Мурата Нуртлеу за увеличение поставок в республику электроэнергии с Жамбылской ГРЭС.

«Глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана проинформировал о принятых мерах по восстановлению работы ТЭЦ, а также выразил благодарность за оказываемую Казахстаном поддержку и оперативное решение вопроса, связанного с увеличением объемов поставок электроэнергии с Жамбылской ГРЭС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Мурат Нуртлеу провел переговоры с кыргызстанским коллегой по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева. В ходе разговора обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в урегулировании ситуации вокруг ТЭЦ Бишкека.

Второго февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока неизвестно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.