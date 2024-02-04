Пострадавшие при аварии на ТЭЦ и крушении вертолета вылетели в Турцию на лечение

Двое пострадавших на ТЭЦ и двое военнослужащих, которые получили травмы 17 января во время падения вертолета направлены на дальнейшее лечение в одну из специализированных клиник Турции.
По данным республиканского медиаштаба, пострадавших сопровождают родные и два кыргызстанских врача. Все они вылетели президенстким бортом Ту-154.
«Все мероприятия по оказанию помощи пострадавшим под личным контролем президента КР, выделены финансовые средства для доставки пострадавших, их родных и медицинских работников в Турцию», — говорится в сообщении.
произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока неизвестно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.