Авария на ТЭЦ. Мэр поручил найти участки для дополнительных котельных

Мэр столицы Айбек Джунушалиев проверил работу объектов теплоснабжения города Бишкека. Об этом сообщает республиканский медиаштаб.

Градоначальник проинспектировал насосную станцию Бишкектеплосети, где из-за нештатной ситуации на ТЭЦ нарушена подача теплоэнергии. В ходе осмотра отмечено, что в настоящее время ОАО «Электрические станции» Бишкектеплосеть обеспечивает теплом 66 процентов города через ТЭЦ, другая часть города (34 процента) обслуживает коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго», которое относится к муниципалитету.

Глава столицы поручил соответствующим службам ускорить вопрос по выделению земельного участка для новых котельных ОАО «Электрические станции» Бишкектеплосеть.

Далее Айбек Джунушалиев провел обход клинической больницы № 2 и ознакомился с температурным режимом каждой палаты медицинского учреждения. Отмечено, что сейчас в общих палатах температура держится на уровне +20-22 градуса Цельсия.

Мэр отметил, что обеспечение социальных объектов теплом и электроэнергией — первостепенная задача муниципалитета.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.